Mit Warnungen vor Protektionismus ist das Weltwirtschaftsforum in Davos eröffnet worden.

Indiens Ministerpräsident Modi sagte, die Lage sei wegen neuer Zollbarrieren und mangelnder Fortschritte Besorgnis erregend. Die Antwort auf die derzeitigen Herausforderungen für den Welthandel könnten nicht in der Isolation liegen. Man brauche stattdessen Verständnis und Akzeptanz für Veränderungen. Der Schweizer Präsident Berset betonte, Misstrauen vor Multilateralität und Freihandel verstärkten bestehende Gräben. Furcht sei kein Treibstoff für Innovationen.



Am Freitag wird US-Präsident Trump in Davos eine Rede halten. Gestern hatten die Vereinigten Staaten erhebliche Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule angekündigt. Man werde immer die Interessen amerikanischer Arbeiter verteidigen, teilte Trumps Handelsbeauftragter Lighthizer mit.

