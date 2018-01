US-Präsident Trump hat damit gedroht, den Palästinensern die weitere finanzielle Unterstützung vorzuenthalten.

Sollten sie den Friedensprozess mit Israel nicht fortsetzen, werde sein Land die bisherige Hilfe in Höhe von Hunderten Millionen Dollar einfrieren, sagte Trump nach einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Die Palästinenser hätten die Vereinigten Staaten zuletzt ohnehin brüskiert, indem sie ein Treffen mit Vizepräsident Pence verweigert hätten.



Vor einer Woche hatte die US-Regierung ihre Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge bereits um mehr als die Hälfte gekürzt. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington erkärte, es gehe nicht darum, irgendjemanden zu bestrafen, sondern die Lasten gerechter zu verteilen.

