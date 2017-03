Kopfschütteln. Das ist wohl die einzige plausible Reaktion auf den Fall Wendt – und zwar in jeglicher Hinsicht. Da zieht ein Gewerkschaftsfunktionär seit Jahren lautstark und anklagend durch die Republik, der auch noch vom Staat bezahlt wird, obwohl er seit Jahren nicht mehr für ihn arbeitet. Doch damit nicht genug: Angesprochen auf seine Einkünfte, lügt dieser Mann nicht nur, sondern ist anschließend sogar noch der Meinung, dass er keinerlei Konsequenzen ziehen müsse.

Die Causa Wendt ist ein Lehrbeispiel für Gier, für eine sich verselbstständige Anspruchshaltung und auch für einen mehr als selbstgerechten Umgang. Mit seinem Verhalten in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, befeuert Wendt ein hoch-aktuelles Gefühl: Die da oben, egal ob in Politik, Wirtschaft oder eben in der Gewerkschaft, machen, was sie wollen, eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit herrsche nicht.

Finanzierung von Gewerkschaften wird nun diskutiert

Natürlich, die Person Wendt ist ein Einzelfall. Er wird aber nun dazu führen – das ist der positive Effekt –, dass die gesellschaftlich hoch-relevante Frage des Umgangs und der Finanzierung von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern diskutiert wird. Soll der Staat diese unterstützen, weil sie im Diskurs gebraucht werden?

Dass diese Diskussion erst jetzt geführt wird, ist auch der Fahrlässigkeit im NRW-Innenministerium geschuldet. Zwar kann SPD-Innenminister Ralf Jäger durchaus glaubwürdig klarmachen, dass der Ursprung der Causa Wendt in der Zeit der schwarz-gelben Vorgängerregierung liegt, doch ungeachtet dessen offenbart sich ein erschreckender Umgang mit Steuermitteln: Es ist es nur schwer nachvollziehbar, dass die scheinbar selbstentschiedene Freistellung einer solch prominenten Person, die offiziell in einer Polizeioberbehörde, also nah am Ministerium geführt war, über mehr als zehn Jahre – davon sieben in der Ägide Jäger – fortbestehen konnte.

Politik als lernendes System

Es war nicht bekannt, aber jetzt wird aufgearbeitet. Die Politik als lernendes System. Das ist das Grundprinzip, dass sich in der Zeit von Innenminister Jäger immer mehr herauskristallisiert hat: Bei den Hogesa-Krawallen 2014, der Kölner Silvesternacht 2015, dem Terrorfall Anis Amri 2016.

Und somit zeigt sich in der Causa Wendt nicht nur Lehrbeispiel für Gier, sondern auch noch einmal stellvertretend zum Ende der Legislaturperiode in NRW, wie sich das Amtsverständnis des Innenministers, aber auch die politische Kultur in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, entwickelt hat: In Oppositionszeiten hatte Jäger noch regelmäßig bei Verfehlungen in nachgeordneten Behörden auf die politische Verantwortung eines Ministers verwiesen – und einen Rücktritt gefordert.

Natürlich ist die Causa Wendt bisher nur für Rainer Wendt selbst ein Rücktrittsgrund – und nicht für den Innenminister. Und natürlich kann dieser nicht wissen, was jeder seiner rund 45.000 Beamten treibt. Aber genau diesen, die angehalten sind, sorgsam zu arbeiten oder auch eine Vielzahl von Überstunden zu leisten, hätte er deutlicher klar machen müssen, dass ein solches Verhalten wie im Fall Wendt nicht geduldet werde.

Von Selbstkritik keine Spur

Doch von Selbstkritik des Ministers oder seinen Beamten war bisher nichts zu hören. Das ist sicherlich auch den partei-politischen Schuldzuweisungen im Vorwahlkampf geschuldet, doch dem Vertrauen in die staatlichen Institutionen hat dieses reflexhafte Verhalten nicht gutgetan.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.