Rund 97.000 künstliche Befruchtungen gab es in Deutschland im Jahr 2015. Die Reproduktionsmedizin bietet viele Methoden, um ungewollt Kinderlosen zu helfen. Nicht alle sind in Deutschland legal möglich, so dass sich viele Paare auch für eine Behandlung im Ausland entscheiden, um alle Möglichkeiten auszunutzen. Im Februar sorgte die Berliner Messe "Kinderwunsch Tage" deutschlandweit für Diskussionen, weil sich hier auch ausländische Reproduktionskliniken vorstellten. Was in der Medizin ein riesiger Geschäftszweig ist, ist für die betroffenen Paare vor allem eins: Eine seelische und körperliche Tortur.