Im angelsächsischen Raum jedoch blüht sogar unter Wissenschaftlern das Spiel mit der Uchronie, der Möglichkeitsform der Geschichte.

Doch was bringt es, rückwirkend in Alternativen zu denken? Es zeigt, dass nach jeder noch so kleinen Handlungsweise ein anderer Verlauf möglich wäre.

Nicht nur der Erfolg von Filmen wie "Lola rennt" von Tom Tykwer oder Büchern wie "Vaterland" von Robert Harris zeigt, wie reizvoll diese geistigen Spiralen sein können.

