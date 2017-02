Werbung für Trump-Tochter Kritik an Präsidenten-Beraterin Conway

Ivanka Trump (Stringer/Sputnik, dpa picture-alliancce)

Der Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat die Präsidentenberaterin Conway wegen ihrer Werbung für die Modekollektion der Trump-Tochter Ivanka gerügt.

Der Ausschuss-Vorsitzende, der Republikaner Chaffetz sagte, Conways Verhalten sei falsch und inakzeptabel. Man werde sich in der Angelegenheit an das US-Ethikbüro und an Präsident Trump selbst wenden. Dessen Sprecher Spicer erklärte, man habe die Beraterin wegen ihrer Äußerungen belehrt.



Conway hatte in einem TV-Interview dazu aufgerufen, die Produkte Ivanka Trumps zu kaufen. Conway nannte dies selbst "Gratis-Werbung". Hintergrund ist, dass die US-Kaufhauskette Nordstrom die Modekollektion der Trump-Tochter aus dem Sortiment genommen hat - nach eigenen Angaben wegen schwacher Verkaufszahlen. Präsident Trump hatte dies gestern in einer Twitter-Nachricht als "unfair" und "schrecklich bezeichnet.