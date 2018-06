Seit dem Ende des Kalten Krieges haben viele ehemalige Ostblockländer einen massiven Bevölkerungsschwund erlebt.

Laut einer Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften waren vor allem die baltischen Staaten betroffen. So lag der Rückgang etwa in Lettland bei 27 Prozent. In Litauen waren es 23 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung erlebten die Balkanländer Bosnien und Bulgarien. Hauptgrund für den Bevölkerungsschwund in Osteuropa ist die Abwanderung in den Westen, hinzu kommt die sinkende Geburtenrate. In Westeuropa profitierte vor allem Deutschland von der Zuwanderung. Trotz der vergleichsweise geringen Geburtenrate lebten im letzten Jahr vier Prozent mehr Menschen in Deutschland als beim Fall der Mauer.

