Westafrika Hungerkrise in ehemaligen Boko-Haram-Gebieten

Boko Haram hat die Existenz vieler Menschen zerstört, ihre Dörfer angezündet. (picture alliance / dpa / Stringer )

Nach UNO-Angaben sind in den von der Terrorgruppe Boko Haram einst beherrschten Gegenden Westafrikas Millionen Menschen von Unterernährung bedroht.

Rund 7,1 Millionen Menschen in Nigeria und dem Gebiet um den Tschadsee lebten von einer Mahlzeit am Tag, darunter mehr als eine halbe Million Kinder, erklärte der UNO-Nothilfekoordinator für die Region, Lanzer, in New York. Die Betroffenen brauchten dringend Hilfe. In den vergangenen Monaten sei das Leid offenbar geworden, dass die Terroristen bei ihrem Rückzug hinterlassen hätten.