Westafrika Internationale Verhandlungen für Gambia geplant

Der neue Staatschef von Gambia, Adama Barrow (Archivbild). (AFP / Marco Longari)

Im Machtkampf um das Präsidentenamt im westafrikanischen Gambia sind Streitkräfte aus mehreren Staaten der Region in das Land einmarschiert.

Nach Angaben der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft sind 7.000 Soldaten aus dem Senegal und weiteren Ländern beteiligt. Die Operation sei allerdings unterbrochen, um einen letzten Versuch für Verhandlungen zu ermöglichen, erklärte Ecowas-Kommissionspräsident de Souza. Er forderte den abgewählten Präsidenten Jammeh ultimativ auf, bis heute 12 Uhr die Macht abzugeben und das Land zu verlassen. Sollte dies nicht geschehen, werde die eigentliche Militäroperation beginnen. - Der gewählte Präsident Barrow wurde gestern in der gambischen Botschaft im Senegal vereidigt. Er appellierte an die Streitkräfte seines Landes, in den Kasernen zu bleiben. Inzwischen erklärte auch der UNO-Sicherheitsrat einstimmig seine Unterstützung für Barrow.