Westafrika Internationale Verhandlungen in Gambia geplant

Der neue Staatschef von Gambia, Adama Barrow (Archivbild). (AFP / Marco Longari)

Im Machtkampf um das Präsidentenamt im westafrikanischen Gambia sind Streitkräfte aus mehreren Staaten der Region in das Land einmarschiert.

Nach Angaben der Staatengemeinschaft Ecowas befinden sich 7.000 Soldaten unter anderem aus dem benachbarten Senegal in Gambia. Die Operation sei allerdings unterbrochen, um einen letzten Versuch für Verhandlungen zu ermöglichen. Dazu wird im Laufe des Tages eine internationale Delegation in Gambia erwartet. Die Ecowas und die Vereinten Nationen verlangen, dass der im Dezember abgewählte Präsident Jammeh die Macht abgibt. Sein Nachfolger Barrow wurde inzwischen in der gambischen Botschaft im Senegal vereidigt.