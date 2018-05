Im bulgarischen Sofia beraten die Staats- und Regierungschefs mehrerer Westbalkan-Länder und der EU über eine Beitrittsperspektive.

Es hänge von den einzelnen Ländern ab, wie schnell sie sich in Richtung Europa bewegten, erklärte Erweiterungskommissar Hahn. Die ersten Westbalkan-Staaten könnten der EU wohl 2025 beitreten, wobei dies ein ambitiöses Datum sei. Der finnische Ministerpräsident Sipilä bremste die Erwartungen für die Länder Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Mazedonien. Noch sei es zu früh, über Jahre und Daten zu reden.



Die Europäische Union will diesen Staaten heute unter anderem ein neues Paket an Infrastrukturmaßnahmen sowie die entsprechende Finanzierung anbieten. Ziel ist es, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo zu weiteren Reformen zu ermuntern.



Österreichs Außenministerin Kneissl rief die Gemeinschaft zu mehr Einsatz für die Balkan-Staaten auf. Die EU habe Südosteuropa in den letzten Jahren vernachlässigt, sagte Kneissl der Zeitung "Die Welt". In dieses Vakuum seien dann andere Staaten wie Russland, China oder die Türkei gestoßen.



Wie die Chancen Serbiens auf einen EU-Beitritt stehen, erfahren Sie hier.



Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in Sofia auch zum Handelsstreit mit den USA. Sie sagte, die Europäische Union bestehe darauf, dauerhaft von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden. Unter dieser Bedingung sei die EU bereit, darüber zu sprechen, wie man gegenseitig die Barrieren für den Handel reduzieren könne, erklärte Merkel. Dies sei die gemeinsame Position der Staats- und Regierungschefs.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.