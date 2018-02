EU-Kommissionspräsident Juncker hat den Ländern im Westbalkan einen möglichen EU-Beitritt vom Jahr 2025 an in Aussicht gestellt.

Juncker sagte während eines Besuchs in Albanien, alle EU-Beitrittskandidaten könnten von diesem Datum an Mitglied werden - vorausgesetzt, sie erfüllten dann die entsprechenden Kriterien. Dies gelte auch für Serbien und Montenegro. Die beiden Länder stehen bereits in Beitrittsverhandlungen mit der EU. Albanien und Mazedonien hoffen, von Juni an Verhandlungen aufnehmen zu können.

