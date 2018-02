EU-Kommissionspräsident Juncker hat den Ländern des Westbalkans einen EU-Beitritt ab dem Jahr 2025 in Aussicht gestellt.

Juncker sagte während eines Besuchs in Albanien, Voraussetzung sei, dass bis dahin alle Kriterien erfüllt würden. Serbien und Montenegro stehen bereits in Beitrittsverhandlungen mit der EU. Albanien und Mazedonien hoffen, von Juni an Verhandlungen aufnehmen zu können.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.