EU-Kommissionspräsident Juncker beginnt heute eine Reise durch sechs Staaten des Westbalkans, die EU-Mitglieder werden wollen.

Erste Station ist die mazedonische Hauptstadt Skopje. Das Land ist bereits EU-Beitrittskandidat. Griechenland blockiert allerdings die Aufnahme von Verhandlungen. Denn Athen akzeptiert den Staatsnamen Mazedonien nicht, weil es Ansprüche Skopjes auf eine gleichnamige nordgriechische Region befürchtet. Am Abend wird Juncker dann in der albanischen Hauptstadt Tirana erwartet. Er wird begleitet von EU-Erweiterungskommissar Hahn. Dieser hatte in Aussicht gestellt, dass beide Staaten eventuell noch im Sommer Beitrittsverhandlungen beginnen könnten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.