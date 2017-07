Deutschland und andere führende EU-Länder setzen auf eine weitere Annäherung von sechs Westbalkanstaaten an die Europäische Union.

Die Zukunft dieser Staaten liege in der EU, heißt es in der Abschlusserklärung eines Gipfeltreffens in Triest, an dem mehrere EU-Länder und Vertreter Serbiens, Montenegros, Albaniens, Mazedoniens, Bosnien-Herzegowinas und des Kosovo teilnahmen. Die EU strebt an, die Konflikte zwischen den sechs Ländern durch eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit zu entschärfen. Der österreichische Außenminister Kurz betonte, die Region habe unmittelbare Auswirkungen auf die Stabilität und die Sicherheit in der Europäischen Union. Deshalb sei eine positive Entwicklung in diesen Ländern so entscheidend.