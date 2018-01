Im Westjordanland haben israelische Sicherheitskräfte einen bewaffneten Palästinenser erschossen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod des 31-Jährigen in Dschenin. Nach Angaben der israelischen Polizei war der Mann an dem tödlichen Anschlag auf einen Rabbiner Anfang des Monats in der Nähe von Nablus beteiligt. Beim heutigen Schusswechsel in Dschenin wurden zwei Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer.

