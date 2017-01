Westjordanland Israel genehmigt weiteren Wohnungsbau in Palästinensergebiet

Israelis bauen weiter Siedlungen (EPA/JIM HOLLANDER |)

Wenige Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Trump haben die israelischen Behörden einem Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland zugestimmt.

Nach offiziellen Angaben handelt es sich um 2.500 Wohnungen, die in dem Palästinensergebiet entstehen sollen. Bereits am vergangenen Freitag hatte Israel grünes Licht für den Bau hunderter Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem gegeben.