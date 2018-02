Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei einer Razzia im Westjordanland einen jungen Palästinenser erschossen.

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden erklärten, der 19-Jährige sei seinen schweren Verletzungen erlegen. Die israelische Armee teilte lediglich mit, dass sie in dem Ort Burqin nach Verdächtigen in einem Mordfall gesucht habe. Dabei habe es Ausschreitungen gegeben. Ein Augenzeuge berichtet, etwa 200 Palästinenser hätten Steine auf israelische Armeefahrzeuge geworfen, als ein Schuss gefallen sei.



Die Spannungen in der Region haben zugenommen, seitdem die USA Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt haben.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.