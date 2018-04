Im Westjordanland ist die Zahl von Übergriffen jüdischer Siedler auf Palästinenser offenbar gestiegen.

Das geht aus einer Mitteilung des israelischen Geheimdienstes hervor, aus dem örtliche Medien zitieren. Demnach gab es seit Jahresbeginn 13 Fälle von Vandalismus und Brandstiftung. Im gesamten vergangenen Jahr waren acht Fälle gezählt worden.



Am Wochenende seien im Dorf Rammun Autoreifen zerstochen und Drohungen an Häuserwände gesprüht worden. Im März sei in einem anderen Dorf die Moschee in Brand gesetzt worden. Israelische Armeeangehörige äußerten sich den Angaben zufolge besorgt, dass die Übergriffe die ohnehin angespannte Lage weiter verschärfen könnten.

