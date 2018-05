Im besetzten Westjordanland sind bei der Durchsuchung eines Flüchtlingslagers durch die israelische Armee mehrere Palästinenser verletzt worden.

Das Gesundheitsministerium in Ramallah sprach von 13 Verwundeten, die israelischen Soldaten hätten Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Zudem seien mehrere Palästinenser festgenommen worden. Die Razzia in al-Amari folgte auf den Tod eines israelischen Soldaten. Der 20-Jährige war bei einer Durchsuchung des Lagers vor einigen Tagen von einem Steinblock am Kopf getroffen worden und danach gestorben. Die israelischen Streitkräfte suchen in dem Lager mit rund 6.000 Bewohnern immer wieder nach Verdächtigen. Offiziell untersteht das Gebiet den palästinensischen Behörden.

