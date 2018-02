Ein palästinensischer Angreifer ist im südlichen Westjordanland bei einer Messerattacke auf einen Wachmann erschossen worden.

Wie die israelische Armee mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Eingang einer jüdischen Siedlung in der Nähe von Hebron. Am Montag war ein Israeli südlich von Nablus erstochen worden. Daraufhin durchsuchten israelische Soldaten die Gegend. Dies führte zu Protesten, bei denen ein Palästinenser getötet wurde. 30 Menschen wurden verletzt.

