Wetter 2016 war in Deutschland zu warm

2016 brachte Deutschland überdurchschnittlich hohe Temperaturen. (Patrick Pleul / DPA)

Im zu Ende gehenden Jahr ist es in Deutschland überdurchschnittlich warm gewesen.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, lag die Temperatur 1,4 Grad über dem langjährigen Mittel. Die Rekorde der beiden Vorjahre wurden jedoch nicht erreicht. Die höchste Temperatur im Jahr 2016 wurde mit 37,9 Grad am 27. August in Saarbrücken-Burbach gemessen. Am kältesten war es am 18. Januar in Oberstdorf: Dort sank das Thermometer in der Nacht auf minus 23,5 Grad.