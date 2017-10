Das Wetter: Abends fast überall teils gewittrige Schauer, im Süden Regen, an den Alpen auch ergiebig. Nachts in den Mittelgebirgen und an den Alpen anfangs etwas Schnee. Nachlassender Wind, an der See und im Bergland in Böen aber noch stürmisch. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken, im Nordosten auch sonnige Abschnitte.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten zeitweise Regen, im Südwesten freundlicher. 7 bis 13 Grad.