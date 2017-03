Das Wetter: In der Nacht abziehende Schauer und Gewitter. Im Nordosten bewölkt, im Süden aufklarend. Tiefstwerte zwischen +4 und -4 Grad. Am Tage teils heiter, teils wolkig und trocken. Am Abend von Westen her Regen. 7 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag zunächst freundlich, später von Westen zunehmende Bewölkung und Regen. 12 bis 20 Grad.