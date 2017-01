Wetter Am Dienstag bewölkt mit Regen

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Nachts im Nordosten zeitweise Schneefall, im Osten und Süden Regen. Örtlich Glättegefahr. Tiefsttemperaturen plus 6 bis plus 2 Grad, im Südosten plus 1 bis minus 4 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt, in der Südhälfte Regen. Später von Norden her Wolkenauflockerungen. Höchstwerte in der Westhälfte 5 bis 10, sonst 1 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bewölkt mit Regen. Im Osten bis 5, im Westen bis 11 Grad.