Wetter Am Dienstag im Norden und Osten Wolken, im Westen und Süden teils heiter, teils neblig-trüb

Das Wetter: In der kommenden Nacht Ausbreitung dichter Wolken von Norden bis in den Süden, vereinzelt starker Nebel. Vor allem in den westlichen Landesteilen teils Schneefall, teils gefrierender Regen mit Glättegefahr. Tiefstwerte 0 bis minus 9, im Süden und Südosten minus 10 bis minus 18 Grad. Morgen im Norden und Osten dicht bewölkt, nach Westen und Süden hin teils heiter, teils neblig-trüb. Minus 9 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch keine Wetteränderung bei minus 6 bis plus 3 Grad.