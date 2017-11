Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden und Osten stärker bewölkt. Örtlich Nebelbildung. Sonst teilweise klar. In Südostbayern noch leichter Regen. In höheren Lagen dort Schneefall. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen im Norden und Westen nach Nebelauflösung sonnig. Sonst teils bedeckt oder neblig trüb. Temperaturen 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch stark bewölkt. In der Mitte und im Süden etwas Regen. 3 bis 9 Grad.