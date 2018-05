Das Wetter: In der kommenden Nacht im äußersten Süden Niederschläge. Sonst meist gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Westen viel Sonne, im Süden und später auch im Osten und in der Mitte Schauer und Gewitter, an den Alpen Dauerregen. 12 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im äußersten Norden und Nordwesten sonnige Abschnitte, sonst schauerartige und teils gewittrige Regenfälle. 14 bis 22 Grad.



So weit die Meldungen!!!

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.