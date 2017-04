Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt und trocken, örtlich Nebel. Im Süden etwas Regen, teils Gewitter. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tag zeitweise sonnig, im Süden und Südosten einzelne Schauer. Temperaturen 11 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch gebietsweise sonnig. Richtung Südosten gelegentlich Regen. 10 bis 17 Grad.