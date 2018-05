Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte Gewitter, sonst gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 11 Grad. Am Tage im Nordosten sonnig oder locker bewölkt, sonst teils heftige Schauer und Gewitter. Lokale Unwetter durch Starkregen. Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel von Schauern und Gewittern teils mit Starkregen und Hagel. Im Nordosten heiter bis wolkig und trocken. 24 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.