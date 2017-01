Wetter Am Dienstag Regen, im Süden Schnee, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: Nachts im Mittelgebirgsraum und im Süden etwas Schneefall. Im Westen und Nordwesten Regen. Dort 5 bis 1 Grad, sonst 0 bis minus 5 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen bis minus zehn Grad. Morgen in tiefen Lagen Regen, im Süden Schneefall. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weiter bewölkt mit Niederschlägen. Höchstwerte im Südosten sowie im Bergland bei minus 2 bis plus 3 Grad. Sonst 3 bis 10 Grad.