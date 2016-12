Wetter Am Dienstag Schauer und Sonne

Frankfurt am Main bei Nacht (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: Nachts Schauer, Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Am Tag vom Norden bis in den Südosten Schauer. Sonst aufgelockert bewölkt oder sonnig. Temperaturen 6 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch hochnebelartig bewölkt, im Westen und Süden zum Teil sonnig bei 4 bis 8 Grad.