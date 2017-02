Wetter Am Dienstag verbreitet sonnig bei 0 bis plus 12 Grad

Frankfurt am Main bei Nacht (dpa / picture-alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: Nachts überwiegend klar. Im Süden und Südosten örtlich Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen zwischen 0 Grad im Westen und an der Nordsee und minus 10 Grad im Osten. Am Tag fast überall sonnig bei 0 bis plus 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch sonnig und nur vereinzelt Hochnebel bei 4 bis 14 Grad.