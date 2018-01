Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Westen meist stark bewölkt, gebietsweise Nebel. Im Norden und Osten meist klar. Tiefstwerte zwischen 0 und -6 Grad. Morgen im Norden und Nordosten zeitweise sonnig. Von Süden her Bewölkungszunahme, gebietsweise Regen. Höchstwerte zwischen 2 und 9, an den Alpen bei Föhn bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch vor allem im Süden und Osten teils sonnig, sonst meist stark bewölkt und etwas Regen. 3 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.