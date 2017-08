Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden abklingende Schauer- und Gewittertätigkeit, von Nordwesten bis in die Mitte aufkommender Regen. Abkühlung auf 19 bis 12 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte schauerartiger Regen, später Aufheiterungen. Im Süden sonnig, abends Gewitter. Höchstwerte zwischen 19 und 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden und Osten längere sonnige Abschnite, nach Nordwesten hin örtlich Schauer und Gewitter. 22 bis 33 Grad.