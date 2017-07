Das Wetter: Am Abend und in der Nacht ostwärts abziehende Regenfälle und Gewitter. Von Westen Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte heiter, teils auch sonnig. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vor allem vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte sowie am Alpenrand Schauer und Gewitter. Von Mecklenburg bis zur Lausitz sowie in einigen Teilen Süddeutschlands zeitweise sonnig und meist trocken. 18 bis 25 Grad.