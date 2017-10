Das Wetter: In der kommenden der Nacht in der Nordhälfte regnerisch, in der Südhälfte überwiegend gering bewölkt und trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 12 und 3 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte Schauer, örtlich Gewitter. Im Süden zunächst länger sonnig, später auch hier aufkommender Regen. 12 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag bewölkt mit teils gewittrigen Regen- oder Graupelschauern. Am Nachmittag im Norden nachlassend. 9 bis 16 Grad.