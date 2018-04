Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und am Alpenrand Niederschläge, sonst meist trocken. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag wechselnd wolkig mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Süden heiter und meist trocken. Höchstwerte 11 bis 18 Grad, im Süden bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag in Küstennähe einzelne Schauer, sonst meist freundlich12 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.