Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte anfangs noch Schauer und kräftige Gewitter, später hier wie in den übrigen Landesteilen meist trocken. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Morgen zunächst locker bewölkt oder sonnig, später im Süden Schauer und Gewitter mit Sturmböen. 20 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen. Nur im Nordosten und westlich des Rheins aufgelockert bewölkt oder sonnig. 20 bis 30 Grad.