Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte etwas Regen oder Sprühregen. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 7 bis minus 7 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, im Tagesverlauf Regen. Südlich der Donau vielfach sonnig. Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 7 bis 13 Grad.