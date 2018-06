Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte weitere Schauer und Gewitter. Sonst häufig klar und trocken. 17 bis 9 Grad. Tagsüber im Norden und Osten wieder sonnig und trocken. In den anderen Landesteilen örtlich Schauer und Gewitter, teils unwetterartig. 22 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag nur im Nordosten sonnig und trocken, sonst

vereinzelt Schauer und Gewitter. 22 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.