Das Wetter: Nachts weitere Niederschläge bei Tiefstwerten von 10 bis 2 Grad. Morgen teils kräftiger und länger anhaltender Regen, im Osten auch kurze Wolkenauflockerungen. Temperaturen 5 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte Regen, südlich des Mains weitgehend trocken. An den Alpen auch länger sonnig. 3 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.