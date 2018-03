Das Wetter: Nachts bewölkt mit Regen und Schnee. Nur im Norden überwiegend trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tag wolkig, im Süden nachlassende Niederschläge. 4 bis 7, am Rhein bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, im Süden sonnig. 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.