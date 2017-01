Wetter Am Mittwoch bedeckt, im Süden und Westen Auflockerungen

Winternacht in Köln (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Das Wetter: Nachts vielfach bedeckt, nur vereinzelt Auflockerungen. Tiefstwerte plus 1 bis minus 12 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten zunehmend sonnig. Sonst meist trüb. Minus 6 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Nebelauflösung sonnig bei minus 5 bis plus 3 Grad.