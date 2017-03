Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte dicht bewölkt mit Schauern. In der Südhälfte teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte gebietsweise Regen. Im Süden sonnig. 8 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Osten Regen, sonst aufgelockert bewölkt, im Südwesten sonnig. Temperaturen zwischen 10 und 22 Grad.