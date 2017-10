Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt, in der Nordhälfte Regen. Tiefstwerte von 12 Grad an der Nordsee bis 4 Grad im Südosten. Morgen im Norden zeitweise Regen, im Süden häufig sonnig. Höchstwerte 13 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wolkig, örtlich Regen. Im Süden oft heiter, teils auch durchgängig neblig trüb. 14 bis 21 Grad.