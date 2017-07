Das Wetter: In der Nacht weitere Niederschläge, im Nordwesten nachlassend. Dort mitunter auch Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen teils wolkig, teils aufgelockert bewölkt und nur selten Schauer. Sonst stark bewölkt mit länger andauerndem Regen. Temperaturen von 16 Grad in der Osthälfte bis 24 Grad am Niederrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen Schauer, unterbrochen von sonnigen Phasen. In der Osthälfte stark bewölkt mit etwas weniger Regen als an den Vortagen. 20 bis 25 Grad.