Das Wetter: Nachts gering bewölkt und trocken. Im Westen und Teilen der Mitte stark bewölkt und zunächst noch etwas Schnee. Tiefstwerte minus 1 bis minus 10 Grad, im Bergland bis minus 15 Grad. Morgen überwiegend heiter, im Südosten leichter Schneefall. Minus 1 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte sonnig. Im Süden sowie in Teilen Sachsens dicht bewölkt. Höchstwerte minus 3 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.