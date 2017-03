Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte stark bewölkt, örtlich etwas Regen. Im Süden noch aufgelockert. Später im Norden ebenfalls Auflockerungen. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag meist sonnig, in der Mitte und im Südosten bewölkt, teils mit Regen. 9 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag im Norden und Osten wolkig, sonst sonnig. 10 bis 20 Grad.