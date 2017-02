Wetter Am Mittwoch regnerisch, nur im Süden Auflockerungen 8 bis 17 Grad

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht weiter Niederschläge. Tiefstwerte 2 bis 10 Grad. Morgen in der Mitte und im Norden regnerisch. Im Süden Auflockerungen und meist niederschlagsfrei. An der See und im Bergland Sturmböen. Höchstwerte zwischen 8 Grad im Norden und 17 Grad am südlichen Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte Schauer, südlich der Donau teils sonnig. Temperaturen 6 bis 18 Grad.